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Нові пісні та жарти. Дизель Шоу вирушає в тур після карантину

Дизель Шоу повертається з карантину. Останні кілька тижнів у невимушеній атмосфері, вони відточували свою нову комедійну шоу-програму. Після тривалої розлуки з глядачем, вони знову готові дивувати, жартувати та заряджати адреналіном. І переконують, за час карантину тем для гумору назбирали чимало.

Першими нове шоу, з дотепними жартами зможуть оцінити одесити. Цьогоріч Дизелі вирішили своїм традиціям не зраджувати і у серпні таки організувати мега-шоу у Південній Пальмірі. Насичену тригодинну програму  актори покажуть 8 серпня у місцевому театрі музкомедії.  Та, окрім дотепних жартів, Дизель Студіо здивує новими запальними танцями, яскравими костюмами та образами.

Продюсери гумористичного шоу наголошують, концерт відбудеться з усіма карантинними заходами.

А після одеського концерту, Дизелі дадуть п’ять концертів у Києві на честь п’ятиріччя та поїдуть у масштабне турне країною .

Щоб ви могли трішки відволіктися і безтурботно провести час, Факти ICTV зібрали кращі г умористичні номери від Дизель Шоу на період карантину.

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