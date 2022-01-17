Нові правила для ФОПів: як на запровадження касових апаратів реагують підприємці

Українські малі підприємці, які з 1 січня зобов’язані встановити касові апарати, скаржаться на їхній дефіцит.

Так, власниця одеського книжкового магазину Галина Дольник замовила реєстратор розрахункових операцій (РРО) ще до Нового року, але до сих пір його не отримала.

Єдине, сподівається вона, що до 1 лютого підприємців, які не встановили касові апарати, штрафувати не повинні.

– Проблема в тому, що держава виявилась неготовою, бо касових апаратів не вистачає, – бідкається Галина Дольник.

Натомість у черкаському магазині будівельних матеріалів касовий апарат запрацював від початку року. Придбав РРО співвласник магазину Володимир Михаїл давно, але до нової системи підключив лише нині.

Загалом податкові новації Володимир Михаїл підтримує:

– У запровадженні касових апаратів нічого страшного немає. Колись треба було починати, і ми почали. Треба, щоб все було прозоро.

Тим часом податківці, які спілкуються з підприємцями в одному зі столичних ТРЦ та роз’яснюють їм податкові новації, зазначають: поки триває карантин, жодних перевірок і рейдів не проводитимуть.

За їхніми словами, нові правила покликані допомогти виявити справжні обіги ФОПів та знайти тих, хто лише маскується під малий бізнес.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголошує, що фіскальні чеки допоможуть захистити і права споживача, і самого підприємця.

– РРО – це на користь самих ФОПів. Бо якщо ведеш бізнес по-білому, якщо можеш показати свої обсяги продажів, то можеш взяти кредит, продати свій бізнес, залишити його в спадок, залучити інвестиції, розвиватися та дихати спокійно, – запевняє Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що без касового можуть працювати ФОПи першої групи, які не мають найманих працівників, а за рік заробляють не більше 1 млн грн.

Загалом на кінець минулого року податківці нарахували в Україні майже 2 млн ФОПів.

Фото: Dreamstime

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