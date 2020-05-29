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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Нові правила комунікації, дистанції та дозвілля: в яких умовах запрацювали дитячі садочки

З вимірювання температури тепер починається день в одному з дитячих садочків Дніпра. Батьки передають дітей вихователям на подвір’ї.

Килими з довгим ворсом та м’які іграшки прибрали. Кілька разів на день в групах проводять дезінфекцію, провітрюють приміщення та роблять вологе прибирання.

У Львові дитсадки лише готуються до повернення дітей. Щоб малеча хоч якось дотримувалась дистанції, столи розташували на відстані до двох метрів. Подбали вихователі і про безпечний сон, розташувавши по-іншому ліжка. Докладніше – у сюжеті Мирослави Прокопюк та Христини Венгеляускайте.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли подавати документи на зарахування дітей до садочків та шкіл Києва – дати.

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