Нові правила володіння зброєю у Швейцарії: що змінилося і як реагують люди

У травні в Швейцарії відбувся національний референдум, на якому громадяни сказали так посиленню законів щодо вільного володіння зброєю. Є думка, що спрацював ультиматум Європейського Союзу щодо виключення Швейцарії з Шенгенської зони в разі відмови.

Для швейцарця зброя – національна самоідентифікація

Тут вважають, що саме стрільці відіграли не останню роль у створенні Швейцарії та проголошенні конституції 1848 року. Тут пишаються тим, що саме швейцарська гвардія охороняє Папу римського. І майже кожен швейцарець вміє стріляти.

Досягнути максимальної концентрації можливо постійними тренуваннями. Керолайн побоюється, що невдовзі її рушницю можуть заборонити. Євросоюз рекомендував Швейцарії змінити законодавство після терактів 2015 року в Парижі, коли загинуло 137 людей. У разі незгоди Швейцарія могла позбутися членства в Шенгені.

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Заборонити можуть саме напівавтоматичну зброю.

Результати референдуму показали – понад 60% громадян підтримують суворіше законодавство володіння зброєю. Тепер власники зброї обов’язково мають її зареєструвати, спортсмени мають надати документи про членство в стрілецькому клубі. А виробники та продавці зброї тепер повідомлятимуть в кантон про кожну операцію купівлі-продажу.

До слова, теракт у Новій Зеландії: жителі почали добровільно здавати зброю.

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