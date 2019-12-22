Нові проблеми за 430 млн грн. Як працює впроваджений е-квиток у столиці

Одразу у двох містах України місцева влада запроваджує електронні квитки. Першопрохідцями в цій справі стали Луцьк і столиця Київ.

Електронний квиток у столиці здешевлює проїзд і має заощадити час пасажирів. Втім, якраз це поки і не виходить. Найболючіша проблема з електронним квитком у Києві у метрополітені, там турнікети обробляють дані або надто довго або знімають гроші і не пропускають пасажирів.

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Навесні жетони з метрополітену зникнуть. Але поки за ними особливо у години пік шикуються довжелезні черги переважно з гостей столиці.

Проблеми у метро у столичній владі пояснюють застарілими мережами підземки. За 2 місяці обіцяють їх модернізувати за 15 млн грн. У наземному транспорті валідатори працюють якісніше. З вересня ходять контролери зі спеціальними приладами, які працюють на системі Android і передають дані на основні сервери.

Запровадження електронного квитка коштувало столиці 430 млн грн. Наступного року міська влада планує витратити ще кілька десятків мільйонів.

Експерти з компанії Дозорро аналізуючи закупівлі кажуть, що місто могло заощадити 20 млн грн. Натомість купили послуги з обслуговування валідаторів ще до закінчення гарантійного сервісу.

Представник міської влади каже, що послуги були закуплені на встановлення обладнання, прокладання мереж, заміну бортових комп’ютерів та налаштування програмного забезпечення.

Наступного року столична влада обіцяє докупити 300 тис. учнівських електронних квитків, налагодити роботу автоматів, мобільного додатку та програмного забезпечення усієї системи е-квитка.

Нагадаємо, в Київському метрополітені тривають реформи з оплати проїзду.

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