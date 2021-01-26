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Нові призначення і розмова з Путіним: як пройшов тиждень президентства Байдена

Джо Байден провів перший тиждень на посаді президента США. За цей короткий термін він встиг видати понад 30 виконавчих указів.

Схвалення Сенату отримали ключові члени нової адміністрації – міністр оборони Ллойд Остін, фінансів – Джанет Єллен, і 26 січня на посаді затвердили нового держсекретаря Ентоні Блінкена.

Також лідер Сполучених Штатів провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Під час неї Байден підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Однак пріоритет номер один для Джо Байдена у перші 100 днів роботи – подолання пандемії коронавірусу. Він сподівається, що Конгрес, який нині контролюють демократи, схвалить запропонований ним так званий План порятунку Америки.

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Прес-секретар Білого Дому розповіла про думку президента щодо Північного потоку – 2. За її словами, Байден вважає, що це погана угода для Європи.

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