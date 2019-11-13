Нові стандарти журналістики: що передбачає указ Зеленського про ЗМІ

Чи потрібні журналістиці нові стандарти? У ці дні точаться дискусії щодо ініціативи президента запровадити у ЗМІ нові правила, які начебто мають запобігати поширенню фейкових новин. Але самі медійники вважають, що це може завдати шкоди свободі слова і чинним стандартам – міжнародним, які ефективно працюють в усіх країнах.

Медіа-спільнота миттєво натискає тривожну кнопку обурення – держава намагається диктувати правила журналістам, так і до цензури недалеко. Але найбільше непокоїть – що насправді мали на увазі на Банковій.

За кілька хвилин після появи президентського указу головний удар на себе взяв міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

– Шановні журналісти! Вас правильно стурбувала та обурила наявність в указі президента слів про встановлення вимог та стандартів новин. Це термінологічне непорозуміння, яке виникало через помилкове застосування терміну стандарти новин в документах МКМС, – зазначив Бородянський.

Термінологічне непорозуміння чи невдала спроба запровадити цензуру? Попри заявлену помилку в указі президента, словосполучення про стандарти новин з дорученого уряду документа так ніхто і не прибрав. Хоча журналістів продовжують запевняти, що ніякої цензури не буде.

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Влада прагне боротися з неправдивою інформацією, хоче ухвалити законодавство для неможливості поширення фейків, а головне – заборонити росіянам володіти чи фінансувати медіа в Україні.

В уряді збирають широку публічну дискусію серед журналістів, експертів та юристів, аби прописати чітку термінологію дезінформації та відповідальність за її поширення. Наприклад, у Франції торік ухвалили закон проти фейків і пропаганди. У Німеччині завдяки закону видаляють брехню навіть у соціальних мережах.

Журналісти кажуть: краще би влада подбала про економічну незалежність ЗМІ, а не видумувала колесо. Ще одна небезпека – а судді хто? Хто визначатиме, де фейк, а де маніпуляція? В Мінкульті прогнозують новий дорадчий орган.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні запровадять кримінальну відповідальність для журналістів за маніпуляції.

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