Нові субсидії та пенсії: як зміняться виплати з 1 березня

З 1 березня в Україні починається монетизація субсидій на сплату комунальних платежів. Живі гроші на руки отримають майже 3,5 мільйони домогосподарств. Пенсіонери одержать субсидію разом з пенсією, яка буде проіндексована.

Поступово всі отримуватимуть живі гроші. Пенсіонери, а таких серед отримувачів субсидії – 70%, отримають її у березні разом із пенсією у банках, або ж через Укрпошту. Решта ж людей – в Ощадбанку. Грошей вистачить усім, заспокоїв Андрій Рева, тож створювати ажіотаж і стояти у чергах не варто.

Головна ідея монетизації – привчити людей до економії ресурсів, адже те, що не витратили на комуналку можна буде використати на що завгодно. Але люди мають розуміти – саме вони відповідають за оплату. Також кожному пришлють лист з інструкцією, як і коли платити, і обов’язково нагадають – будуть борги – не буде субсидії.

Від сьогодні в Україні також розпочинається автоматичне підвищення пенсій. Держава проіндексує виплати понад 10 мільйонам українців. Середня сума надбавки -255 гривень. Збільшення пенсій буде залежить від показників інфляції та зростання мінімалки. Крім цього, 2410 гривень отримають ті українці, які мали високий стаж та мізерні пенсії. Їм заплатять пополовині у березні та квітні.

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В Уряді переконують, до інфляції це не призведе, адже 4,5 мільярди на це взяли від розмитнення євроблях, а не надрукували.

До слова, більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.

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