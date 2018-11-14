Нові тренди та стилі в архітектурі: як молодь втілює унікальні проекти в Польщі
Сучасну Польщу розбудовують молоді архітектори. Їх у наших сусідів нині багато, бо до цього заохочують різноманітні конкурси. Нові тренди, нові течії і нові стилі у всьому – від житлових до мистецьких будівель.
Унікальний концертний зал у шахтарському містечку Катовіце називають одним з найоригінальніших у світі. Високі сірі стіни навіть усередині нагадують глибоку копальню. Будинок оточили зеленою зоною та місцями для відпочинку. Модерні будинки, які вписуються в старі міста, будують молоді архітектори.
Читайте: Гройсман незадоволений станом справ в архітектурно-будівельній інспекції
Серед найвідоміших польських архітекторів Наталія Пашковська – нині на неї працює 40 людей. Разом вони втілюють унікальні проекти – багатоквартирні будинки в горах, неординарні виставкові павільйони, мости і яскраві хмарочоси.
Сучасна польська архітектура іде в ногу зі світовими трендами. Вона не має власного стилю, тому що сьогодні архітектура однакова всюди, головне її завдання – зробити наше життя комфортним та економним.
До слова, Факти ICTV розповідали про 11 неймовірних шедеврів архітектури України, які варто побачити.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!