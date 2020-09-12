Нові тролейбуси, концерт і світлова інсталяція: Дніпро святкує День міста
244 роки з дня заснування у Дніпрі. На святі презентували новий тролейбусний маршрут від центру міста до спального району, де мешкає більше 23 тисяч людей. За останні роки місто закупило 96 нових тролейбусів з низькою підлогою, кондиціонерами і GPS-системою. А також до дня міста відкрили найдовшу набережну у Європі.
Ще одним подарунком для городян стало встановлення місця поховання людини, яка допомогла розвинути місто – Олександра Поля. Могила знаходиться у центрі Дніпра , у Севастопольському парку. Радянська влада зробила все, аби знищити будь-які згадки про мецената, але довгі пошуки все ж дали свої результати.
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За вихідні на двох десятках локацій мають бути розваги на будь-який смак. Та головна родзинка – класичний концерт із всесвітньо відомими виконавцями під відкритим небом та лазерне шоу. Одну з найбільших у світі постіндустріальну світлову інсталяцію побачать тисячі людей з обох берегів Дніпра.
Активно готуються у місті-мільйоннику і до місцевих виборів. На пост мера міста претендують чинний голова Борис Філатов, висуванець від Слуги народу Сергій Риженков та опонент нинішньої влади Загід Краснов.