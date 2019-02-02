Нові жарти та учасники: Дизель Шоу повертається

Нова яскрава програма, нові жарти та нові учасники. Дизель Шоу повернулось. Великий Всеукраїнський тур почали з Полтави.

Після 3 місяців реабілітації внаслідок важкої аварії артисти знову вийшли на велику сцену у новому складі. До Дизелів приєдналися відомі актори, коміки й телеведучі Євген Нікішин і Сергій Писаренко. Раніше вони виступали на концертах на запрошення команди, а зараз стали її повноцінними учасниками.

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Крім оновлення складу, Дизелі підготували для глядачів купу нових жартів, але як завжди – ні слова про політику.

Наприкінці лютого у Києві відбудеться грандіозний концерт Дизель Шоу – його покажуть на телеканалі ICTV. А напередодні дня народження Марини Поплавської, 7 березня артисти з’являться у її рідному Житомирі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, зірки Дизель Шоу Єгор Крутоголов та Євген Сморигін знялися у серіалі Папаньки на ICTV.

Опубліковано Лютий, 02 в 19:42



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