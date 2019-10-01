Новітні девайси, роботи та електрокари: чим цікавий Kyiv Smart City Forum 2019

В українській столиці розпочався Kyiv Smart City Forum – одна з найважливіших подій Східної Європи з розвитку інфраструктури міст.

Розробники представлять різноманітні девайси, які полегшать життя городянам, відбудуться тест-драйви новітніх електрокарів та випробування роботів.

Новий смарт-додаток – прототип міста в смартфоні. Нині там можна побачити особисті дані, поповнити картку проїзду в транспорті та заплатити за комуналку. У майбутньому – записатися до лікаря, голосувати за петиції, знайти вільне місце для паркування. І навіть подбати про стан доріг, повідомляючи про ями.

Читайте: Країна у смартфоні: що обговорять на Kyiv Smart City Forum 2019

У Києві вже працюють десятки розумних електронних сервісів. Електронно відстежують якість повітря, понад 50 млн поїздок у громадському транспорті сплатили єдиним електронним квитком. 200 тис. дітей влаштували в дитсадки онлайн. Більше половини пацієнтів записуються до лікаря – дистанційно. Завдяки камерам відеоспостереження по всьому місту злочинність впала на 56%.

Те, що в Україні здається новинкою, у Сінгапурі – звична річ. Там держава, бізнес та активісти разом розробляють та впроваджують високотехнологічні проекти. Ця країна майже повністю перейшла в цифровий вимір. Всюди – датчики та камери, які стежать за чистотою в громадських місцях, безпекою, кількістю людей на вулицях. Усі сфери життя – аналізують комп’ютери.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Кремнієвій долині відкрилось представництво Kyiv Smart City.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.