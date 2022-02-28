ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факти / Відео / Україна

Новонароджені у Харкові: темні підвали, труби та лікарні без сну

Марія Малевська журналіст програми Вікна Новини

Харків під активними обстрілами російських окупантів. Особливо від цього страждає перинатальний центр. Доношені та недоношені немовлята тепер у підвалі.

Шибки закриті матрацами. Жінки та лікарі не виходять з укриття уже п’яту добу. Матері сплять на підлозі поряд із новонародженими.

Медики позносили у підвали усю техніку та речі. Вони намагаються надавати усю необхідну допомогу. В укритті обладнали навіть реанімаційне відділення.

Нині у харківському перинатальному центрі і 17 немовлят, від яких відмовилися батьки.

Читайте
Втрати у Бердянську: військовий розстріляв мирного мешканця

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вимагаємо від Росії припинити війну та вивести війська з України – резолюція Генасамблеї ООН
Вимагаємо від Росії припинити війну та вивести війська з України – резолюція Генасамблеї ООН
Найпотужніший неядерний запас: що таке вакуумна бомба і чому вона заборонена
Найпотужніший неядерний запас: що таке вакуумна бомба і чому вона заборонена
Під Крутами військові РФ обстріляли меморіал і робили фото “на пам’ять” – ЗСУ їх знищили
Під Крутами військові РФ обстріляли меморіал і робили фото “на пам’ять” – ЗСУ їх знищили
Звільнений Макарів та переговори з Кремлем: що відбувається на сьому добу війни в Україні (онлайн)
Звільнений Макарів та переговори з Кремлем: що відбувається на сьому добу війни в Україні (онлайн)
Обстріли у Харкові: загинуло четверо людей, ще 15 жителів поранені
Обстріли у Харкові: загинуло четверо людей, ще 15 жителів поранені
Уряд вводить держрегулювання цін на соціальні товари
Уряд вводить держрегулювання цін на соціальні товари
Абрамович спішно хоче продати маєтки у Лондоні та ФК Челсі через санкції – ЗМІ
Абрамович спішно хоче продати маєтки у Лондоні та ФК Челсі через санкції – ЗМІ
В Україну прибула друга партія Javelin від Естонії
В Україну прибула друга партія Javelin від Естонії
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка