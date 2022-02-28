Новонароджені у Харкові: темні підвали, труби та лікарні без сну

Харків під активними обстрілами російських окупантів. Особливо від цього страждає перинатальний центр. Доношені та недоношені немовлята тепер у підвалі.

Шибки закриті матрацами. Жінки та лікарі не виходять з укриття уже п’яту добу. Матері сплять на підлозі поряд із новонародженими.

Медики позносили у підвали усю техніку та речі. Вони намагаються надавати усю необхідну допомогу. В укритті обладнали навіть реанімаційне відділення.

Нині у харківському перинатальному центрі і 17 немовлят, від яких відмовилися батьки.

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