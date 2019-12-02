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Новорічна казка від Дизель шоу: чим здивують глядачів і до чого тут політика

Дизель шоу готує для українців справжню новорічну казку. Ті ж самі актори, купа нових жартів та нових емоцій даруватимуть глядачам актори розважального проекту.

Вже п’ять років артисти Дизель шоу жартують так, що сміється вся країна. Але відтепер у житті дизелів нова сторінка – вони починають висміювати і нашу політику.

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За кожним веселим номером важка праця цілого колективу, щоденні багатогодинні репетиції, недоспані ночі, кілограми гриму.

За кулісами до новорічного виступу на дизелях готуються і зірки. Для Олександра Пономарьова участь у проекті – це запас неперевершених емоцій на цілий рік.

Нові номери та свіжі жарти акторів Дизель Шоу, телеглядачі зможуть побачити вже 6 грудня, о 20:10 на каналі ICTV.

До того ж, народні улюбленці готують феєричний святковий випуск, що вийде на телеекрани у новорічну ніч.

Нагадаємо, у новому випуску Дизель шоу коміки присвятили номер інтернет-залежності.

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