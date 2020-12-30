Новорічний стіл з доставкою: ціни на меню у ресторанах Києва

У Києві доставка новорічного меню з ресторану коштує від 1 тис. грн. Це на компанію з чотирьох-шести людей.

Запечена качка з апельсинами, кілограм олів’є, печінковий торт та два види пирогів (солодкий та солоний) – загалом 6 кг їжі.

Київські ресторатори зізнаються, що замовлень дуже багато – ледь встигають.

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Кейтеринг – теж ідеальний варіант зекономити свій час і отримати бажані страви на святковий стіл. У цій мережі уже кілька тижнів приймають замовлення.

Традиційно люди беруть дві-три м’ясні страви, новорічні шубу та олів’є.

Для великих компаній замовлення роблять за добу-дві, а для родинного кола можна забронювати навіть у переддень Нового року.

Водночас, якщо самому готувати, то загалом вартість бюджетного новорічного столу обійдеться у 1 706 грн, а з делікатесами – 2 176 грн.

За даними Інституту аграрної економіки, олів’є зросло у ціні на 13,8%. Найдорожчим інгредієнтом страви стала ковбаса.

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