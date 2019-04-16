Нововведення у автошколах: що чекає на водіїв та інструкторів

Старі автомобілі, недотримання визначених для навчання маршрутів, скасовані заняття і відсутність контролю – така ситуація нині у тисячах автошкіл по всій країні. У гонитві за грошима, там часто йдуть на незаконні поступки клієнтам. І як результат – смертельні аварії.

Так сталося на Тернопільщині. 19-річна дівчина скоїла смертельну аварію в день отримання нею водійських прав. Розслідування показало, що уроки водіння вона не брала, бо в той час була за кордоном.

Ще гучніша справа Олени Зайцевої. Через аварію, яку вона спричинила, загинули шестеро харків’ян. Тож, відтепер, діяльність автошкіл буде під пильним контролем.

Відтепер викладачі та інструктори з водіння вестимуть електронний журнал – вноситимуть дані про час і місце проведення занять – теоретичних і практичних. Усе для того, щоб заочних учнів в автошколах було менше.

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Науку за партами часто ігнорують майбутні водії. Тут усе залишили без зміни – 100 годин на теорію та 40 – на водіння. Інструктори теж підвищують кваліфікацію – кожні 5 років. Якщо учень тричі провалює водіння, – на перескладання іспиту відправляють вчителя.

Якщо є потреба – вчитися їздити можна додатково, жодних обмежень немає. Серед нововведень – обов’язкова фото та відеофіксація під час водіння. Камерою треба обладнати кожен автомобіль. Їх на справність перевіряють щодва роки.

Ще одна новація – скорочення терміну дії свідоцтва про закінчення навчання. Раніше посвідчення водія можна було отримати упродовж 10 років після навчання в автошколі. Нині термін скоротили до двох. планують скоротити і строк дії прав – із 30 до 15 років. Натомість акредитацію автошкіл спростили. Колись стоси документів передавали в регіональні та головний сервісні центри МВС, нині рішення ухвалюватимуть на місцях.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як отримати права у 2019 році.

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