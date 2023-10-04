Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новий іранський дрон Kaman-19 | ГУР знову в Криму | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
– Спецпризначенці Стугни та Братства у складі ГУР десантувались на території Криму;
– Два міномети та склад БК — окупанти програли двобій на Донеччині;
– ДТП за участі українців у Венеції — деталі катастрофи;
– СБУ затримала трьох агентів російської розвідки;
– Військові інженери: репортаж Військового телебачення;
– Вступ України в ЄС: Євросоюз готується оголосити про початок переговорів;
– Іранська армія хизується новим дроном Kaman-19;
– У запорізькій спецшколі для дітей із вадами зору відкрили укриття;
– Унікальна програма для жінок з ампутаціями.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 14:30 (04.10.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.