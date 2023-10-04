Новий іранський дрон Kaman-19 | ГУР знову в Криму | Новини Факти ICTV за 04.10.2023

– Спецпризначенці Стугни та Братства у складі ГУР десантувались на території Криму;

– Два міномети та склад БК — окупанти програли двобій на Донеччині;

– ДТП за участі українців у Венеції — деталі катастрофи;

– СБУ затримала трьох агентів російської розвідки;

– Військові інженери: репортаж Військового телебачення;

– Вступ України в ЄС: Євросоюз готується оголосити про початок переговорів;

– Іранська армія хизується новим дроном Kaman-19;

– У запорізькій спецшколі для дітей із вадами зору відкрили укриття;

– Унікальна програма для жінок з ампутаціями.

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