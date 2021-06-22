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Марія Степанюк |

Новий концерт Дизель Шоу: чим дивуватимуть і коли можна побачити

Довгоочікуваний живий концерт. Дизель шоу повертається на головну сцену України. Глядачі чекали можливості подивитися виступ улюблених коміків ще з лютого. І хоча повністю заповнити зал дозволили лише за день до концерту, в Палаці Україна регіт стояв ще той!

Для нової учасниці Дизель шоу Юлії Мотрук це другий концерт у складі колективу. Актриса ділиться: команда одразу стала для неї справжньою родиною.

— Таке враження, що коли на ці перші сходинки ступила, то зрозуміла, що це мій колектив, моя сім’я, і я сподіваюся, вони так само до мене ставляться. Це видно, я це відчуваю, просто з відкритим серцем, душею прийняли і сказали – ти наша, і будеш з нами йти далі по життю, – розповіла Мотрук.

Секрет такої популярності Дизель шоу в їхній щирості, адже в персонажах ми пізнаємо самих себе.

— Іноді ми гіперболізуємо, іноді щось вигадуємо, фантазуємо, але намагаємося закладати у кожен номер, образ якусь життєву мудрість чи спостереження. Якби люди себе не впізнавали, напевно, ми не були б настільки популярними, – каже актор Єгор Крутоголов.

Також артисти обіцяють – шоу буде не тільки яскравим, а й актуальним.

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Новий концерт комедійного Дизель шоу скоро можна буде подивитися і на ІСТV, прем’єру планують наприкінці серпня, якраз до 30-річчя незалежності України.

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