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Новий крок до гендерної рівності: Україна стала учасником Партнерства Біарріц

Україна стала офіційним учасником міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей Партнерства Біарріц. У травні Кабінет Міністрів України шляхом голосування підтримав приєднання країни до цієї програми.

На урочистій церемонії посол Франції Жан-Іва Ле Дріан вручив офіційний лист-відповідь щодо прийняття України до Партнерства Біарріц. Також у заході взяла участь дружина Президента Олена Зеленська.

У рамках програми Україна зобов’язується розвивати суспільство толерантне до маломобільних груп населення, навчати дітей принципам рівності, запобігати насильству та створювати більші можливості для чоловіків, які піклуються за дітьми.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська разом із сином перехворіла на коронавірус. Хворобу виявили 12 червня, а 3 липня в Офісі президента повідомили про її одужання. Про коронавірусну хворобу Перша леді дізналася, зробивши плановий тест.

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