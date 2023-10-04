Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новий маршрут на Варшаву | Безсоромні свідчення окупанта | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
– СБУ уразили російський комплекс ППО С-400 Тріумф;
– Бавовна в Красноярську;
– Обстріл Херсонщини 04.10.2023 — 10 російських авіабомб по Бериславському району;
– Обстріл Харківщини 03.10.2023 — 7 поранених;
– Ексклюзивне інтерв’ю із полоненими окупантами;
– СБУ затримала трьох агентів російської розвідки;
– Українські Привиди ліквідували двох російських військових на далекій відстані;
– Історія бійця, який втратив ногу у бою з ворогом;
– Укрзалізниця відновлює потяг Львів-Варшава.
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