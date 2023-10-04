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Новий маршрут на Варшаву | Безсоромні свідчення окупанта | Новини Факти ICTV за 04.10.2023

– СБУ уразили російський комплекс ППО С-400 Тріумф;

– Бавовна в Красноярську;

– Обстріл Херсонщини 04.10.2023 — 10 російських авіабомб по Бериславському району;

– Обстріл Харківщини 03.10.2023 — 7 поранених;

– Ексклюзивне інтерв’ю із полоненими окупантами;

– СБУ затримала трьох агентів російської розвідки;

– Українські Привиди ліквідували двох російських військових на далекій відстані;

– Історія бійця, який втратив ногу у бою з ворогом;

– Укрзалізниця відновлює потяг Львів-Варшава.

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