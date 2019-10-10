Новий рекорд. Столична дитяча залізниця перевезла за сезон 80 тис. пасажирів

Столична дитяча залізниця побила свій власний рекорд, за сезон перевезли понад 80 тис. пасажирів. Стільки малечі тут не бачили за всі 66 сезонів. Запровадили цього року тут і соціальну ініціативу – рейси та екскурсії для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю.

Столична дитяча залізниця реконструювала все за правилами і вийшло як в реальному житті.

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Поїзд хоч і менший від справжнього, але машиніст і провідники – професіонали. Усі навички і знання отримали прямо тут, на місці їх і практикують. Такі працівники мають чим поділитися з усіма.

Тут маленьких пасажирів вчать, як поводитися на великій залізниці.

Соціальна ініціатива для дітей з інвалідністю і сиріт з’явилася цього сезону. За рік перевезли майже 3 тис. таких пасажирів.

Попит є, а тому вперше цього року поїде на різдвяно-новорічні свята і зимовий потяг.

Нагадаємо, у Києві реконструювали дитячу залізницю.

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