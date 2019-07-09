Новий Renault Megane RS Trophy-R: ціна та характеристика

Renault оприлюднив технічні характеристики найпотужнішої машини серед серійних передньоприводних автомобілів. Новий Megane RS Trophy-R перевершує всі найсміливіші очікування.

Екстремальна модифікація створена, щоб нарізати кола автотреком, а також сертифікована для їзди звичайними дорогами.

Французи скинули все зайве і полегшили машину аж на 130 кілограмів. Для цього прибрали задні сидіння, деякі деталі кузова – карбонові. Під капотом турбо двигун на 1 і 8 літра на 300 коней, який розганяється до сотні за 5,5 секунд.

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Renault випустить всього 500 таких автомобілів. Ціна стартуватиме від 55 тисяч євро.

До слова, Smart випустив останню колекційну серію машин на бензині.

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