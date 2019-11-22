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Новий рік 2020: як буде виглядати головна ялинка країни і коли відкриють

Головна ялинка країни 2020 буде 30 метрів заввишки і вагою 100 тонн.

Її прикрасять іграшками у вигляді цукерок та кількома кілометрами гірлянд. Вартість прикрас – 2 млн 700 тис. грн.

Монтаж ялинки розпочнуть 5 грудня. Збиратимуть її з гілок сосни і ялиці з Вінницької та Житомирської областей.

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Головну ялинку країни традиційно відкриють у День Святого Миколая.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде головна ялинка у Києві та чим дивуватимуть організатори.

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