Новий штам Covid-19: Україна застосовуватиме нові тести для діагностування

Через новий штам коронавірусу в Україні застосовуватимуть більш чутливі ПЛР-тести. Вони допоможуть виявити мутований Covid-19, який зафіксували спочатку у Великій Британії, а напередодні і в Україні – у мешканця Закарпаття.

Наразі відомо, що новий вид коронавірусу швидше поширюється – до сімдесяти разів, а це означає, що різко зросте кількість хворих.

– Стрімкість поширення – це те, що нас дуже лякає, тому що зросте кількість хворих. Відомо, що більше уражає дітей, на відміну від іншого. На предмет ефективності вакцини дослідники ще будуть перевіряти, – поділилася вірусолог Алла Мироненко.

Читайте: Новий штам Covid-19: чи готова Україна і як планує виявляти захворювання

Новий штам Covid-19 в Україні

21 грудня стало відомо, що в Україні виявили новий штам коронавірусу. Ним інфікувався мешканець Закарпаття Микола, який часто їздить на заробітки у Чехію.

Новим видом коронавірусу, який виявили у Британії, пацієнт уже перехворів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.