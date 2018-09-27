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Новий сплеск кору в Україні: причини і чи вистачає вакцин

Україною знову шириться кір. Лише на Прикарпатті за останній тиждень захворіли близько п’ятисот людей. Масово занедужують діти. Найскладніша ситуація у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Майже всі хворі не були щеплені проти кору.

Нині вакцина в лікарнях є, її вдосталь. Але тільки для дітей. Медики тим часом продовжують наголошувати – зупинити кір може тільки вакцинація.

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В Україні кількість інфікованих досягла тридцяти тисяч, це половина від загальної кількості хворих на кір в Європі. Всесвітня організація охорони здоров’я місяць тому вже називала нашу країну лідером із захворюваності серед європейських країн.

Щоб не допустити епідемії, міністерства охорони здоров’я та освіти рекомендують школам не пускати на навчання нещеплених на кір дітей. Утім, це лише рекомендації. Розповсюдження інфекційної хвороби може зупинити лише свідомість батьків та наявність вакцини.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що дітей до 18 років примусять вакцинуватися від кору

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