Новий трудовий кодекс: ідея Оксани Жолнович на Нових лідерах 2

Щоб наші кваліфіковані фахівці масово не виїжджали за кордон потрібні добрі зарплати, якісна соціальна інфраструктура та сучасні трудові відносини. Учасниця проекту Нові лідери 2 львів’янка Оксана Жолнович прагне запровадити в Україні новий трудовий кодекс. Адже досі ми користуємось радянським документом, написаним майже 50 років тому.

Оксана Жолнович – викладачка львівського національного університету, кандидат юридичних наук. Упродовж кількох останніх років жінка разом із колегами-юристами вивчає трудове законодавство. Бо працедавці часто його ігнорують.

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Виправляти недоліки Оксана Жолнович готова. Вона переконана – тут діяти треба спільно. І працівники, і роботодавці зацікавлені у чесних правилах гри. Оксана Жолнович переконана: через те, що правового регулювання в країні досі немає – у нас величезний тіньовий ринок праці, незахищеність людини перед роботодавцем і відтік молодих та перспективних працівників за кордон.

Аби нарешті якісно врегулювати якісні трудові взаємини всіх українців, Оксана Жолнович бере участь у національному телевізійному проекті Нові лідери. Вона сподівається, що завдяки розголосу депутати нарешті звернуть увагу на її концепцію проекту трудового кодексу.

До слова, Факти ICTV розповідали про програму Павла Богомазова на Нових лідерах 2.

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