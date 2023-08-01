Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (01.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 1 серпня у Кривому Розі – День жалоби.

– За попередніми даними наших військових, дві ракети Іскандер по Кривому Рогу були випущені з території тимчасово окупованого Криму – з району міста Джанкой.

– ЗСУ просунулися на півдні та південному заході від Старомайорського.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.