Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (02.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За останні 5 місяців Росія втратила на Бахмутському напрямку близько 100 тис. військових. Зокрема, понад 20 тис. загиблих в бою. Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

– Троє людей поранені внаслідок авіаційного удару по Гуляйполю – це Запорізька область. Російські терористи атакували місто близько полудня.

– Високоточні авіаційні ракети Зуні на штурмовику Су-25. Світлину бойового літака, укомплектованого боєприпасами американського виробництва, у соцмережах оприлюднив командувач повітряних сил України Микола Олещук.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.