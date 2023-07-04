Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (04.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Зросла кількість загиблих і поранених внаслідок ранкової атаки Шахедами по Сумах. За даними тамтешньої ОВА, загинули дві особи і майже два десятки поранених. Серед травмованих є дитина.
– Російська армія обстріляла селище Кіндійка на Херсонщині.
– Збройні сили України просуваються на флангах Бахмута і ефективно знищують російських загарбників.
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