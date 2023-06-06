Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– З Бєлгородщини росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, наша кореспондентка повідомляє про щонайменше три потужні вибухи.

– Українські захисники просунулися на майже пів кілометра на Сватівському напрямку. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

– Україна має своїх агентів усередині Росії, які атакували кремль безпілотниками на початку травня, про це пише CNN. Американське ЗМІ посилається при цьому на офіційних осіб США, але не називає їхніх імен.

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