Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (08.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Кількість загиблих у Покровську на Донеччині зросла. За даними місцевої військової адміністрації загинуло семеро людей, ще 27 поранено.

– Україна повернула з полону 22 українських захисників.

– Литва виділила на проєкти відбудови в Україні близько 10 мільйонів євро і ця сума буде збільшуватися.

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