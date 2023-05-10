Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (09.05.2023)

Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні

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Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”

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Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня