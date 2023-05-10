Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (09.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Росія продовжує тероризувати Україну повітряними атаками. У Харкові в понеділок ввечері щонайменше 6 влучань. Це підтвердив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
- Єврокомісія вже передала країнам ЄС пропозиції щодо 11 пакета санкцій проти Росії. Перше обговорення на засіданні Комітету постійних представників заплановане на вівторок, затвердити пакет хочуть до кінця місяця.
- Росія вкотре заблокувала роботу чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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