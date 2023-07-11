Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (11.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки росіян по прифронтовому Оріхові на Запоріжжі зросла до 7 людей.

– Понад 10 бойових зіткнень відбулось упродовж минулої доби на Донеччині. Лиманський, Мар’їнський, Авдіївський та Бахмутський напрямки залишаються найгарячішими у регіоні.

– Головна тема та інтрига цього тижня – Вільнюський саміт НАТО. Сьогодні з усіх континентів з’їжджаються лідери країн-членів НАТО. В епіцентрі перемовин – Україна та її майбутнє.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.