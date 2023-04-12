Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки.
– Позиційна оборона, ліквідація ворога та евакуація пораненого. В Одеській області відбулися військові навчання добровольчого формування національної поліції.
– В Харківській області тракторист наїхав на міну та підірвався.
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