Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За повідомленнями Генштабу, наші воїни наступають на Півдні і на Бахмутському напрямку.
– ЄС не визнає незаконних виборів, які Росія провела на окупованих територіях України.
– Міністр оборони Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.
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