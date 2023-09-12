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Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За повідомленнями Генштабу, наші воїни наступають на Півдні і на Бахмутському напрямку.

– ЄС не визнає незаконних виборів, які Росія провела на окупованих територіях України.

– Міністр оборони Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

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