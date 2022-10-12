Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.10.2022)

У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:

– Сьогодні близько шостої ранку російсько-терористичні війська – завдали реактивного удару по Запоріжжю. Знову били зі своїх комплексів С-300, випустили 12 ракет.

– Троє людей постраждали внаслідок ракетних обстрілів Вінниччини. Дві ракети окупантів прилетіло на Ладижинську ТЕС. Це одна з найбільших електростанцій країни, яка забезпечує світлом південні та центральні області нашої держави.

– Рашисти продовжують атакувати Одещину. Вночі силам протиповітряної оборони вдалося знищити 3 дрони-камікадзе іранського виробництва «Шахід-136».

– Від ранку в Україні знову була масштабна і тривала повітряна тривога. За даними Повітряних сил, атака почалася близько 7-ї ранку з району Каспійського моря.

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