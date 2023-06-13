Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Ставку верховного головнокомандуавача провів президент Володимир Зеленський;
– Від завтра заборонять в’їзд до Херсонського мікрорайону Корабел;
– Звільнені 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне.
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