Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)

Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти

На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств

Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ

Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю