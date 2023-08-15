Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (15.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 15 безпілотників та вісім ракет типу Калібр ворог випустив минулої ночі на Одещину.

– Президент Володимир Зеленський відвідав командні пункти одразу кількох бригад оперативно-тактичного угруповання «Соледар».

– Одразу три російські новітні танки Т-90М “Прорив” знищили наші захисники під Бахмутом.

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