Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)

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– Масштабну корупцію у Верховному суді викрили слідчі Національного акнтикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

– Напередодні наші оборонці під час однієї з атак на ворожі позиції під Бахмутом взяли у полон мобілізованого росіянина.

– Пентагон підтвердив, що 31 танк Abrams уже в Німеччині – там найближчим часом заплановані навчання українських військових.

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