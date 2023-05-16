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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Масштабну корупцію у Верховному суді викрили слідчі Національного акнтикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

– Напередодні наші оборонці під час однієї з атак на ворожі позиції під Бахмутом взяли у полон мобілізованого росіянина.

– Пентагон підтвердив, що 31 танк Abrams уже в Німеччині – там найближчим часом заплановані навчання українських військових.

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