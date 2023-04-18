Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Комплексна підтримка постраждалих від війни. На Закарпатті у Мукачеві запрацював центр допомоги врятованим. Це державна установа, де місцеві жителі та переселенці отримують безкоштовну психологічну, правову та соціальну допомоги.
- Митець з Люксембурга Паскаль Вестландт поставив собі амбітну мету – об’єднати дітей з майже двохсот країн, аби через творчість розповісти їм про війну в Україні.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ