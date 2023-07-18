Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Світові лідери одностайні – Росія шантажує людство голодом, заявляючи знову про вихід із зернової угоди.

– Керченський міст сьогодні знову палав і знову зазнав серйозних пошкоджень. Вибухи, що пролунали на улюбленій переправі Путіна в ніч проти понеділка, пошкодили автомобільну частину конструкції.

– На Куп’янському напрямку росіяни перейшли в наступ.

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