Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (20.06.2023)

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– Залужний вперше виклав відео свого перебування на передовій і повідомив, що разом із керівником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання і де точаться запеклі бої.

– Сьогодні на ставці Верховного Головнокомандувача президент Володимир Зеленський підсумував, Збройні сили України продовжують успішно відтісняти росіян з українських територій.

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