Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (23.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російський ударний вертоліт Мі-24 знищили українські оборонці в районі тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині.
– Злочини Росії проти України – геноцид, а терористичний режим у РФ – рашизм. Відповідну декларацію нині підтримала Парламентська Асамблея НАТО.
– Надвечір російська армія атакувала село Качкарівка на Херсонщині. А серед білого дня окупанти атакували село Станіслав. Унаслідок ворожого обстрілу загинув 45-річний чоловік.
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