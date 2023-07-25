Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 10-річний хлопчик загинув, ще чотирьох дітей поранено. Такі наслідки ворожого удару по Костянтинівці на Донеччині.

– Росіяни вдень обстріляли село Піщане у Купʼянському районі на Харківщині. Внаслідок цього четверо поранених, серед яких 12-річна дитина.

– На Бердянському напрямку українська армія просунулась від 350 метрів до майже півтора кілометра.

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