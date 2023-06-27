Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (27.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Мелітопольському напрямку українські війська у результаті системного тиску просунулися у бік противника вже на півтора кілометра, повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

– Російський диктатор наважився на виступ після недоповстання ПВК “Вагнер”. Спікер Путіна Пєсков, наголошував, що ця заява кардинально змінить історію РФ.

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