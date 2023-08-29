В’ячеслав Цимбалюк, Журналіст та ведучий програми Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (29.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Україна збільшує обсяги власного виробництва зброї. Про це під час вечірнього звернення наголосив Володимир Зеленський.
– 28 серпня під час ракетної атаки на Полтавщину загинули три людини.
– Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував скандал щодо закупівлі зимової форми для ЗСУ.
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