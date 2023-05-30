Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (30.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Економіст за фахом черкащанин Євген Поклонний вже з десяток років займається виготовленням шевронів. Для бійців ціни мінімальні, платять лише за матеріал, а розробка – безкоштовна.

– Сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів, сказав президент України у вечірньому зверненні.

– Мінус ще 430 окупантів. Саме таку кількість ворожих вояків наші армійці напередодні ліквідували на фронті під час боїв. Але ця кількість неточна, зазначають у Генштабі, бо розрахунки приблизні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.