Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (30.05.2023)
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– Економіст за фахом черкащанин Євген Поклонний вже з десяток років займається виготовленням шевронів. Для бійців ціни мінімальні, платять лише за матеріал, а розробка – безкоштовна.
– Сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів, сказав президент України у вечірньому зверненні.
– Мінус ще 430 окупантів. Саме таку кількість ворожих вояків наші армійці напередодні ліквідували на фронті під час боїв. Але ця кількість неточна, зазначають у Генштабі, бо розрахунки приблизні.
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