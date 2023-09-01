Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (01.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни напередодні 14 разів атакували наші позиції на Таврійському напрямку.

– У Запорізькій області триває примусова евакуація дітей із п’ятьох прифронтових населених пунктів.

– На Херсонщині на російській вибухівці підірвався тракторист.

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