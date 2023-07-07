Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (07.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.

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– Президент Володимир Зеленський з візитом у Чехії. Він уже зустрівся з лідером країни – президентом Петром Павелом.

– На кордоні з Білоруссю триває робота з посилення охорони наших рубежів. А військовослужбовці, які їх боронять, постійно тренуються відбивати наступ з півночі

– Батько та дочка напередодні загинули від блискавки на Говерлі – найвищій вершині України. Мама дитини жива, але в шоковому стані.

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