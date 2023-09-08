Новини Факти ICTV – випуск новин за 06:00 (08.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За добу російські війська 18 разів обстріляли прикордоння Сумщини.

– Напередодні українські війська продовжили наступ під Бахмутом і в західній частині Запорізької області.

– Глава МЗС Литви сподівається, що переговори про вступ України до ЄС почнуться цьогоріч.

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